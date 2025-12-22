Legge sulla montagna, i sindaci chiedono classificazione per aree omogenee

A Celenza Valfortore, nel corso della puntata speciale di Monti Dauni di Foggia TV, i sindaci dei piccoli comuni hanno espresso forti preoccupazioni sulla nuova Legge sulla Montagna, sottolineando i rischi legati a un declassamento che potrebbe escludere 12 Comuni su 29 dalla categoria dei territori montani.

Secondo gli amministratori, il declassamento non è solo tecnico, ma mette a rischio servizi, risorse e la stessa possibilità di vivere nei territori montani, accelerando lo spopolamento delle aree interne. Il sindaco di Celenza Valfortore, Massimo Venditti, ha ribadito la necessità di rivedere la legge e di ragionare per aree omogenee montane, superando la logica del singolo comune.

Critico anche il Coordinamento Nazionale dei Piccoli Comuni: Virgilio Caivano ha definito la norma confusa e divisiva, evidenziando la mancanza di una visione strategica che rischia di limitare l’accesso a servizi essenziali come scuola, sanità, trasporti e connettività.

L’on. Giandonato La Salandra (FdI) ha assicurato l’apertura a un confronto con gli enti locali e la comunità dei piccoli comuni, sottolineando che ogni voce dei territori sarà ascoltata per evitare conseguenze negative sulle comunità montane.

La serata si è conclusa con una Cena di Comunità, celebrando la tradizione gastronomica della montagna dauna e rafforzando il senso di coesione tra i Comuni coinvolti.