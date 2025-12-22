Manfredonia prova a mettere un punto – almeno sul piano contabile – a una vicenda trascinata per oltre un decennio: la convenzione firmata il 14 agosto 2014 con il Politecnico di Bari (Dipartimento oggi ArCoD) per la consulenza scientifica nella formazione del Piano urbanistico generale (PUG). Con una determinazione dirigenziale del Settore Urbanistica e Sviluppo sostenibile (n. 2394 del 5 dicembre 2025), Palazzo San Domenico prende atto di un “Documento di intenti” sottoscritto tra le parti per definire in via bonaria i rapporti pendenti e impegna la spesa necessaria al saldo.

Il nodo nasce dalla distanza tra attività svolte e iter amministrativo rimasto al palo. Nel provvedimento si ricorda che la bozza del PUG è stata consegnata e depositata nel novembre 2020, completando la fase operativa prevista dalla convenzione. Ma il Comune, ad oggi, non ha ancora proceduto all’adozione del Piano e, di conseguenza, non sono state svolte le attività residue previste dall’accordo originario, in particolare l’assistenza all’Ufficio di Piano per la stesura delle proposte di controdeduzione.

In parallelo, però, sono rimaste aperte le partite economiche: risultano “pendenti le liquidazioni delle spettanze maturate dall’Ente universitario”, compresa la fattura relativa al primo acconto emessa nel 2014 e mai liquidata.

Da qui la scelta di formalizzare un’intesa di “saldo e stralcio” per evitare l’innesco di contenziosi e, al tempo stesso, riconoscere il valore delle prestazioni già prodotte e acquisite dall’ente comunale.

Il passaggio chiave del Documento di intenti – approvato prima dal Comune con determinazione n. 2255 del 21 novembre 2025 e poi dal Dipartimento universitario con decreto del direttore n. 179 del 1° dicembre 2025 – è la rideterminazione del compenso. L’importo originario era fissato in 39.000 euro oltre Iva; sulla base delle attività effettivamente svolte le parti concordano di ridurlo a 34.950 euro oltre Iva al 22%, importo definito “a saldo e stralcio definitivo di ogni pretesa”. Con il pagamento, la convenzione si intenderà risolta di diritto senza ulteriori obblighi reciproci. La determinazione del 5 dicembre 2025 traduce l’accordo in numeri di bilancio: 42.639 euro complessivi (34.950 imponibile + 7.689 di Iva) con copertura sul capitolo 96629 dell’esercizio 2025. Il provvedimento precisa che la liquidazione avverrà con un ulteriore atto, a prestazione eseguita e previa presentazione di fattura.

Sul piano politico-amministrativo, resta l’elefante nella stanza: il PUG, pur predisposto e depositato nel 2020, non è stato adottato. La determinazione non entra nel merito delle ragioni dello stallo né indica tempi per la ripresa dell’iter. Ma la mossa contabile segnala la volontà di chiudere almeno una parte del dossier: quella dei rapporti economici con il Politecnico, che rischiava di trasformarsi in un contenzioso.