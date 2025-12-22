MANFREDONIA – Un messaggio di auguri natalizi che si trasforma in un bilancio di attività, ma anche in un appello forte alle istituzioni. È quello diffuso da Marasco Giuseppe, Comandante Nazionale del Corpo dei Civili e Presidente Nazionale dell’Ente Nazionale Civilis – Europea, nonché consigliere comunale e capogruppo consiliare a Manfredonia.

Nel suo intervento, Marasco ripercorre un anno di lavoro svolto interamente a titolo volontario, con l’obiettivo di difendere l’ambiente e il territorio della Capitanata. «In questo anno – spiega – abbiamo lavorato solo per proteggere la natura che ci circonda». Un impegno che si è tradotto in azioni concrete: contrasto all’abbandono dei rifiuti, monitoraggio degli inquinamenti nei torrenti Carapelle, Cervaro e Candelaro, controlli sul funzionamento dei depuratori comunali, alcuni dei quali – sottolinea – «non funzionano, vergognosamente».

Tra le attività svolte, anche la rimozione di centinaia di carcasse di auto, in alcuni casi recuperate e restituite ai legittimi proprietari. Un lavoro reso possibile anche grazie alla collaborazione con le forze dell’ordine. «Supportiamo, per quanto possiamo, la polizia giudiziaria, la Questura, il Commissariato di Manfredonia, i Carabinieri, i Carabinieri Forestali, le Polizie locali e la Guardia di Finanza», afferma Marasco, ribadendo il carattere gratuito del volontariato svolto.

Accanto agli auguri di Natale e di un 2026 all’insegna dell’impegno civile, il Comandante nazionale non nasconde l’amarezza per la mancanza di sostegno: «Pochi sostengono il nostro volontariato, altri se ne fregano. Ma io ho la coscienza pulita».

Il messaggio si fa più duro quando Marasco racconta una recente visita al ghetto di Borgo Mezzanone, definito senza mezzi termini «una realtà vergognosa, dove lo Stato è assente». Un luogo in cui, denuncia, «si consumano reati di ogni genere» e che appare come una sorta di “repubblica autonoma” fuori dal controllo delle istituzioni.

Nel corso della stessa giornata, racconta, è stata recuperata un’auto rubata a Barletta, una Saab, grazie all’intervento della volante del Commissariato di Manfredonia. Parole di ringraziamento sono state rivolte al dirigente e agli operatori di polizia, «sempre disponibili», pur in un contesto di carenza di risorse e personale. «Le forze dell’ordine – osserva – non riescono più a garantire pienamente sicurezza e ordine pubblico».

Da qui l’appello finale al Governo e alle istituzioni: «Devono immediatamente invertire questa brutta rotta di violenza e criminalità. Serve tornare all’ordine, alla disciplina, al rispetto e alla convivenza civile».

Un intervento che unisce auguri, denuncia e impegno, con la promessa di non fermarsi: «Continueremo a lavorare per proteggere il nostro territorio e la nostra comunità». Un messaggio chiaro, rivolto non solo ai cittadini, ma soprattutto a chi è chiamato a garantire sicurezza, legalità e tutela ambientale.