Un presepe che rompe con la tradizione e scuote le coscienze. A Monte Sant’Angelo, la sezione locale dell’AVIS ha scelto di rappresentare la Natività tra le macerie delle guerre contemporanee, trasformando un simbolo natalizio in un potente messaggio di riflessione e denuncia.

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio dell’assessorato comunale al Welfare, abbandona i consueti scorci della città per collocare la nascita di Gesù in uno scenario segnato da distruzione, dolore e vita quotidiana spezzata, ispirato alle aree del mondo colpite dai conflitti.

“Questo presepe vuole essere un monito, una finestra aperta sulla realtà che ci circonda”, ha spiegato Antonio Rinaldi, presidente dell’AVIS Monte Sant’Angelo. “Non possiamo ignorare le guerre che continuano a insanguinare il pianeta. La vera pace di Cristo è incompatibile con la violenza e non può essere raccontata solo in un contesto rassicurante. Abbiamo voluto creare un contrasto forte tra guerra e nascita, disperazione e speranza”.

Al posto delle tradizionali statuine, il presepe propone scene di vita quotidiana nei territori devastati dai conflitti, per spingere chi osserva a interrogarsi sul senso autentico del Natale. “Che cosa rappresenta davvero per noi la Natività? È soltanto una tradizione o un invito concreto a costruire la pace anche nel caos della guerra?”, è la domanda che l’AVIS affida alla comunità.

L’appello finale è chiaro: ritrovare speranza e fede anche nelle situazioni più difficili, senza dimenticare le vittime innocenti. “La pace di Gesù non è fatta di armi, ma di amore, e non teme la guerra”, ha concluso Rinaldi.

Il presepe è visitabile presso la sede AVIS di Monte Sant’Angelo, in Corso Vittorio Emanuele 160.