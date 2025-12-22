Natale a Foggia 2025: nuovi eventi nel cartellone e ulteriori 26.500 euro di spesa

Il cartellone “Natale a Foggia 2025” si arricchisce di nuove iniziative. Con deliberazione del 20 dicembre 2025, la Giunta comunale ha previsto ulteriori eventi e spettacoli nell’ambito delle festività, motivando la scelta con la volontà di sostenere proposte ritenute di particolare rilievo e coerenti con le finalità istituzionali dell’Amministrazione.

Nel provvedimento si richiama l’atto di indirizzo già approvato dalla Giunta con deliberazione n. 262 del 19 novembre 2025 e si prende atto del sopraggiungere di nuove proposte considerate capaci di offrire opportunità di partecipazione per la cittadinanza e, al tempo stesso, occasioni di crescita turistica ed economica. La delibera collega inoltre il quadro delle iniziative alla programmazione dell’ente, richiamando il Documento unico di programmazione 2025/2027 e, in particolare, la missione dedicata alle attività culturali, con riferimento anche alla valorizzazione del Teatro Giordano.

Tra le proposte elencate compare “Natale in casa Martucci”, iniziativa del Comitato di quartiere Rione Martucci: un’intera giornata di attività con giochi, musica, spazi ristoro, DJ set e laboratori per bambini, con l’obiettivo dichiarato di rafforzare identità rionale e “sano stare insieme” tra generazioni. Per questa voce, il costo indicato è pari a 6.300 euro.

Un’altra proposta è quella dell’APS Terronika, che prevede l’installazione di decorazioni luminose nella Villa comunale e l’allestimento della “Casa di Babbo Natale” dal 22 dicembre 2025 al 6 gennaio 2026, con presenza di attori figuranti. Nella stessa iniziativa è prevista anche la realizzazione di un podcast, “Foggia, ma con amore”, con l’intento dichiarato di raccontare la città “senza filtri ma con affetto”. Il costo complessivo indicato per questa voce è 10.000 euro.

Nel pacchetto rientra anche la richiesta legata alla raccolta fondi “Operazione Mato Grosso” per missioni in America Latina: l’associazione “La Bandierina” propone una infiorata in piazza Cesare Battisti e chiede la gratuità del suolo pubblico e delle transenne per la mattina del 23 dicembre 2025.

Sempre per il 23 dicembre viene riportata un’animazione circense itinerante proposta dall’associazione Rinascita: due spettacoli da 30 minuti ciascuno e uno show finale in postazione fissa, con installazioni acrobatiche, per un importo di 5.200 euro. A queste voci si aggiunge uno spettacolo per il 24 dicembre con spesa prevista di 5.000 euro, oltre alla previsione di gratuità degli ingressi al museo nei giorni del 24 e del 31 dicembre 2025.

L’importo complessivo indicato per le iniziative ulteriori è pari a 26.500 euro, da imputare al capitolo 18120/00 del bilancio 2025/2027 “nelle more della variazione di bilancio”. Il provvedimento demanda al dirigente competente gli atti conseguenti, anche con riferimento alla gestione unitaria delle occupazioni di suolo legate alle iniziative, e dichiara l’immediata eseguibilità.

A cura di Giovanna Tambo.