Home // Foggia // Nonni Vigili, il grazie del Comune: “Un esempio silenzioso di cittadinanza attiva”

NONNI VIGILI FOGGIA Nonni Vigili, il grazie del Comune: “Un esempio silenzioso di cittadinanza attiva”

riceverli la sindaca Maria Aida Episcopo, l’assessora alla Polizia Locale Daniela Patano e il comandante Vincenzo Manzo

AUTORE:
Giovanna Tambo
PUBBLICATO IL:
22 Dicembre 2025
Foggia // Politica //

Non un semplice augurio natalizio, ma un ringraziamento pubblico e sentito a chi ogni giorno sceglie di mettersi al servizio della comunità senza clamore. Questa mattina, nella Sala Giunta di Palazzo di Città, l’Amministrazione comunale di Foggia ha incontrato i Nonni Vigili, protagonisti di un progetto che da anni rappresenta un presidio di sicurezza e umanità davanti alle scuole cittadine.

A riceverli la sindaca Maria Aida Episcopo, l’assessora alla Polizia Locale Daniela Patano e il comandante Vincenzo Manzo, che hanno voluto esprimere a nome dell’intera città la gratitudine per l’impegno quotidiano di 18 volontari, attivi ogni mattina nei pressi degli istituti scolastici. Una presenza discreta ma fondamentale, capace di rassicurare studenti, famiglie e personale scolastico.

I Nonni Vigili, con un’età compresa tra i 55 e i 78 anni, dimostrano che l’esperienza può diventare una risorsa preziosa per la collettività. Non si limitano a presidiare gli orari di ingresso e uscita dalle scuole, ma incarnano un modello concreto di cittadinanza attiva, fatto di attenzione, responsabilità e senso civico.

Durante l’incontro sono stati sottolineati il valore sociale e il forte impatto del progetto, che contribuisce a rendere più sicuri alcuni dei luoghi più sensibili della città. Alla cerimonia erano presenti anche l’ispettrice Severina Cavalli e il funzionario specialista di vigilanza Vincenzo Spadavecchio, referenti e coordinatori di un’iniziativa ritenuta strategica per il territorio.

Le parole di apprezzamento rivolte ai Nonni Vigili hanno idealmente raccolto il sentimento di tanti cittadini che ogni giorno ne riconoscono l’utilità e l’importanza. Un impegno che va oltre la semplice funzione di vigilanza e che si inserisce in una visione più ampia di comunità solidale, dove il contributo di ciascuno diventa fondamentale.

In un periodo in cui il tema della sicurezza urbana è al centro del dibattito pubblico, l’esperienza dei Nonni Vigili rappresenta una risposta concreta, basata sulla partecipazione e sul volontariato. Un esempio che l’Amministrazione comunale intende valorizzare e sostenere anche in futuro, come simbolo di una città che sa prendersi cura dei propri spazi e delle proprie persone.

LASCIA UN COMMENTO