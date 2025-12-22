Edizione n° 5922

10eLOTTO Puglia fortunata con 10eLotto e Lotto: premi da oltre 31mila euro

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,1 milioni di euro in tutta Italia

Gioco del Lotto - Fonte Immagine non riferita al testo: ilrestodelcarlino.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Dicembre 2025
Cronaca // Foggia //

La fortuna bacia la Puglia nei giochi a estrazione numerica. Negli ultimi concorsi del 10eLotto di venerdì 19 e sabato 20 dicembre 2025, sono stati registrati tre premi significativi per un totale di 21mila euro.

A fare la parte del leone un “3” vincente da 9mila euro centrato ad Accadia, in provincia di Foggia, presso un punto vendita in via Don Sturzo. Due “6” Doppio Oro hanno fruttato invece 6mila euro ciascuno, rispettivamente ad Altamura, in via Corfù, e a Santeramo in Colle, presso un esercizio di via Altamura. Complessivamente, l’ultimo concorso del 10eLotto ha distribuito premi per 13,6 milioni di euro in tutta Italia, portando il totale dei premi da inizio anno a 3,8 miliardi di euro.

Sorrisi anche per il Lotto. Nel concorso di venerdì 19 dicembre, a Taranto un fortunato giocatore ha vinto 21.660 euro grazie a sei ambi, quattro terni e una quaterna in viale Liguria. A Trani, invece, i premi sono stati di 9.500 euro, frutto di tre ambi e un terno in viale De Gemmis. L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito premi per 6,1 milioni di euro in tutta Italia, con un totale da inizio anno che supera 1,2 miliardi di euro.

La Puglia si conferma quindi una delle regioni più fortunate nei giochi numerici, con vincite distribuite in diverse province e importi significativi che testimoniano il fascino e l’appeal del 10eLotto e del Lotto tra i giocatori locali.

