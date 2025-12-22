Edizione n° 5923

Home // Economia // Salatto (Confindustria Foggia) su nomina Infante: “Auguri di buon lavoro per un incarico difficile”

NOMINA Salatto (Confindustria Foggia) su nomina Infante: “Auguri di buon lavoro per un incarico difficile”

Infante è riconosciuto per la sua preparazione, moderazione e capacità di fare squadra, oltre che per la profonda conoscenza del territorio

Salatto (Confindustria Foggia) su nomina Infante: "Auguri di buon lavoro per un incarico difficile"

Potito Salatto - Fonte Immagine: ledicola.it

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Dicembre 2025
Economia // Foggia //

Il Presidente di Confindustria Foggia e Puglia ha rivolto i più calorosi auguri di buon lavoro al dottor Enrico Infante, recentemente nominato Procuratore Capo presso il Tribunale di Foggia, sottolineando la complessità e l’importanza dell’incarico.

Infante è riconosciuto per la sua preparazione, moderazione e capacità di fare squadra, oltre che per la profonda conoscenza del territorio e della Procura in cui opera dal 2003, elementi che rappresentano un valore aggiunto per la difesa della legalità in provincia di Foggia.

Il Presidente Salatto ha evidenziato come dalle parole del nuovo Procuratore emergano elementi di concreta speranza, grazie all’impegno della Procura foggiana e alla collaborazione con la Distrettuale Antimafia, con un occhio attento ai progressi compiuti dalla società civile nella lotta alla criminalità.

Ribadendo che c’è ancora molto da fare per garantire standard di vivibilità accettabili nelle città, Salatto ha invitato la popolazione a collaborare attivamente con le forze dell’ordine, fornendo informazioni utili nelle indagini. Ha ricordato che contrastare l’illegalità è un lavoro lungo e complesso, possibile solo intervenendo nel profondo delle comunità, educando i giovani e ripristinando valori fondamentali.

