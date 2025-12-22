Sbloccato il turnover in ASE, Fatone: «Un segnale importante sotto l’albero»

Un segnale concreto arriva in questi giorni natalizi per ASE S.p.A. e per la città. L’azienda ha infatti deciso di sbloccare le nuove assunzioni necessarie a garantire il turnover, mettendo fine a una lunga fase di attesa che aveva coinvolto numerosi lavoratori e aspiranti dipendenti.

A sottolineare l’importanza del provvedimento è Raffaele Fatone, presidente del movimento Manfredonia Futura, che da tempo segue da vicino la vicenda. «Dopo un percorso tortuoso e non privo di difficoltà – afferma – si è giunti a una decisione che consideravo necessaria e non più rinviabile. È una notizia positiva per i lavoratori, che attendevano risposte, e per la città, che potrà beneficiare di un servizio più efficiente e continuo».

Secondo Fatone, al di là delle dinamiche politiche e delle responsabilità accumulate negli anni, lo sblocco del turnover rappresenta un passaggio fondamentale per il rafforzamento dell’azienda pubblica. «Scelte chiare e trasparenti sono indispensabili per consolidare una realtà come ASE – sottolinea – e questa decisione va nella direzione giusta».

Ora, però, l’attenzione si sposta sulle prospettive future. «Sarà fondamentale – conclude – accompagnare le nuove assunzioni con un piano industriale solido, una programmazione credibile e una gestione capace di migliorare ulteriormente i servizi resi ai cittadini».

Con un augurio dal sapore natalizio, Fatone rivolge infine un messaggio ai futuri assunti: «Un in bocca al lupo ai ragazzi che entreranno in azienda e un grazie simbolico a “Babbo ASE” per questo regalo di Natale».