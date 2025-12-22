Quattro le direttrici principali lungo cui si muovono i provvedimenti adottati dalla Giunta regionale nella seduta del 22 dicembre: gestione dell’emergenza rifiuti in un’area di insediamento migranti nel Foggiano, rafforzamento della sicurezza urbana nel capoluogo dauno, opere strategiche sul sistema idrico integrato nel Salento e prosecuzione degli screening sanitari attraverso la rete delle farmacie.

Politiche migratorie: 230mila euro ad AGER per Torretta Antonacci

Sul fronte delle politiche migratorie, la Giunta ha attribuito un contributo straordinario di 230.000 euro all’Agenzia Territoriale della Regione Puglia per il servizio di gestione dei rifiuti (AGER Puglia). Le risorse serviranno a completare un intervento urgente di rimozione dei rifiuti nell’area di insediamento migranti di Torretta Antonacci (Fg), con l’obiettivo dichiarato di ridurre i rischi igienico-sanitari, tutelare la salute degli ospiti e ripristinare le condizioni ambientali del sito.

Sicurezza del cittadino: 100mila euro al Comune di Foggia per la videosorveglianza

Un secondo provvedimento riguarda direttamente Foggia: la Giunta ha stanziato un contributo straordinario complessivo di 100.000 euro in favore del Comune, finalizzato a potenziare il presidio del territorio e la prevenzione della microcriminalità. Il finanziamento è destinato alla dotazione di sistemi tecnologicamente avanzati di videosorveglianza, per rafforzare il controllo urbano in chiave di deterrenza e supporto alle attività di sicurezza.

Paesaggio: autorizzazione paesaggistica per il completamento del sistema idrico tra Porto Cesareo e Nardò

In materia di paesaggio, la Giunta ha rilasciato il provvedimento di Autorizzazione Paesaggistica per il progetto di completamento del sistema idrico integrato nei comuni di Porto Cesareo e Nardò (Lecce). Gli interventi prevedono il completamento della rete fognaria in aree come Torre Lapillo, Villaggio Boncore e Scala di Furno. Le opere comprendono la posa di circa 56 chilometri di condotte, la realizzazione di otto impianti di sollevamento e circa 1.800 pozzetti.

Sanità: screening colon-retto in farmacia, accordo per proseguire le attività

Infine, sul fronte sanitario, la Giunta ha approvato l’accordo per proseguire le attività di screening per la diagnosi precoce del tumore al colon retto attraverso la rete delle farmacie convenzionate, consolidando il coinvolgimento della distribuzione territoriale come canale di accesso e promozione della prevenzione.