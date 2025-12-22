Strisciuglio (Trenitalia) "Collegheremo Bari-Napoli in 2 ore e Bari-Roma in 3 ore"

L’amministratore delegato e direttore generale di Trenitalia, Gianpiero Strisciuglio, ha delineato a Bari gli obiettivi futuri della mobilità ferroviaria, a margine dell’inaugurazione di Pensiero Binario. Strisciuglio ha sottolineato che i cantieri in corso, seppur fonte di disagi temporanei, creeranno le condizioni per un’infrastruttura più efficiente e performante.

Nonostante i lavori, l’offerta di Alta velocità su Roma resta sostanzialmente invariata, con cinque coppie di treni giornalieri. L’ad ha evidenziato l’importanza dei collegamenti della Puglia lungo la costa adriatica, garantiti da decine di treni, tra cui Freccia Intercity e Intercity notte.

Guardando al futuro, l’obiettivo di Trenitalia è collegare Bari a Napoli in 2 ore e Bari a Roma in 3 ore, sfruttando progressivamente le nuove infrastrutture. Particolare attenzione è riservata anche al raddoppio della linea Termoli-Lesina, che consentirà un ulteriore potenziamento dei collegamenti lungo l’Adriatica. Strisciuglio ha ribadito che l’impegno del gruppo ferroviario per la Puglia è massimo, confermando la centralità della regione nella rete nazionale.

