Al Policlinico di Bari rimosso un raro tumore al cuoio capelluto
22 Dicembre 2025

Tarantini: "La giustizia con me ha funzionato. Ho imparato dai miei errori". Cosa fa oggi Gianpi
22 Dicembre 2025

Bari // Cronaca

«La giustizia con me ha funzionato: ho riconosciuto i miei errori e ho cambiato completamente vita». Così Gianpaolo Tarantini, imprenditore barese al centro del noto processo sulle escort nelle residenze private dell’allora presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, commenta la conclusione definitiva del suo percorso giudiziario. Da oggi Tarantini è un uomo libero, dopo aver scontato l’ultima condanna attraverso l’affidamento in prova ai servizi sociali.

Tarantini ringrazia la madre, «sempre al mio fianco senza mai giudicarmi», il suo legale e la magistratura. «Ho confessato i miei errori e ho scelto di collaborare», afferma, chiedendo al tempo stesso scusa «a tutte le persone coinvolte nei miei processi, anche mediatici». Un pensiero particolare va ad alcune delle donne coinvolte nelle vicende giudiziarie: «Mi dispiace che siano state etichettate in un modo che non meritavano, con conseguenze personali e sociali».

«Da giovane ero incosciente e superficiale, convinto che il fine giustificasse sempre i mezzi», prosegue. «Oggi, con maggiore maturità, penso che il rispetto per gli altri venga prima di tutto». Gran parte delle condanne è stata espiata attraverso misure alternative alla detenzione.

Proprio l’affidamento ai servizi sociali, racconta Tarantini, ha rappresentato l’esperienza più significativa del suo percorso: «La raccolta di indumenti e cibo per i bisognosi mi ha fatto toccare con mano la vera sofferenza. Ho visto il sollievo negli occhi di chi riceveva un litro di latte o un abito usato». Un’esperienza che lo ha spinto a continuare l’attività di volontariato anche al di fuori degli obblighi imposti dalla pena.

Il suo avvocato, Nicola Quaranta, si dice «professionalmente soddisfatto» per aver assistito Tarantini «difendendolo nel processo e non dal processo». «La fase esecutiva della pena – sottolinea – dimostra la funzione rieducativa prevista dalla Costituzione. Tarantini è l’esempio di un condannato che ha mostrato concreta resipiscenza e si è reinserito nel tessuto sociale grazie alle misure alternative».

La vicenda giudiziaria di Gianpaolo Tarantini si è protratta per oltre sedici anni, attraversando undici processi, quattro dei quali conclusi con condanne. Tra questi, il processo “escort”, relativo all’organizzazione di incontri tra il 2008 e il 2009 nelle residenze private di Palazzo Grazioli, Villa Certosa e Arcore. Un procedimento che, come scritto dai giudici negli ultimi provvedimenti, ha raccontato il progetto di «frenetica ascesa sociale» dell’imprenditore barese. Le sue dichiarazioni hanno inoltre consentito alla procura di Bari di avviare ulteriori procedimenti nei confronti di politici, amministratori e imprenditori.

Lo riporta l’Ansa.

