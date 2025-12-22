Vieste, la musica incontra la legalità: grande partecipazione al Concerto di Natale ANPS

Nella suggestiva cornice di Cristalda e Pizzomunno, a Vieste, si è svolto nella serata di venerdì 20 dicembre 2025 il “Concerto di Natale – Legalità in Musica”, promosso dalla Sezione ANPS di Vieste-Gargano e realizzato con l’Orchestra di Fiati dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione di Bari.

Un appuntamento carico di emozioni e significati, che ha saputo coniugare arte, impegno civile e solidarietà. L’evento, molto partecipato, è stato organizzato con finalità benefiche: l’intero ricavato della serata è stato infatti devoluto al Piano di Assistenza Cronici “Marco Valerio”, a sostegno dei figli minori affetti da patologie croniche dei dipendenti della Polizia di Stato, in servizio e in quiescenza.

L’iniziativa è il risultato di un lavoro attento e costante portato avanti dal presidente dell’ANPS Vieste-Gargano, dott. Matteo Taronna, che ha dimostrato spiccate capacità organizzative e una profonda sensibilità verso le tematiche sociali e il sostegno alle famiglie in difficoltà. La magia della musica ha fatto il resto, regalando al pubblico una serata intensa e coinvolgente. A impreziosire il concerto, le straordinarie interpretazioni del soprano Angela Lomurno e del tenore Giuseppe Mauro, accompagnati e sapientemente coordinati dal maestro Giuseppe Pellegrini, che ha guidato l’orchestra con grande professionalità.

Sentiti i ringraziamenti alle autorità intervenute, alla cittadinanza che ha partecipato numerosa e a tutti coloro che hanno creduto nel progetto, contribuendo alla riuscita di un evento che ha saputo trasformare le note musicali in un potente messaggio di legalità, solidarietà e vicinanza al prossimo. Una serata che ha lasciato il segno, confermando ancora una volta come la musica possa essere veicolo di valori autentici e di impegno concreto per la comunità.