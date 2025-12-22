Edizione n° 5923

BALLON D'ESSAI

"CUOIO CAPELLUTO" // Al Policlinico di Bari rimosso un raro tumore al cuoio capelluto
22 Dicembre 2025 - ore  14:57

CALEMBOUR

NEW GIANPI // Tarantini: “La giustizia con me ha funzionato. Ho imparato dai miei errori”. Cosa fa oggi Gianpi
22 Dicembre 2025 - ore  17:46

Iscriviti al canale Whatsapp

Foggia

Manfredonia

Cronaca

Politica

Sport

Eventi

San Severo

Cerignola

Home // Cronaca // Vieste, la musica incontra la legalità: grande partecipazione al Concerto di Natale ANPS

BENEFICIENZA Vieste, la musica incontra la legalità: grande partecipazione al Concerto di Natale ANPS

L’intero ricavato della serata è stato infatti devoluto al Piano di Assistenza Cronici “Marco Valerio”

Vieste, la musica incontra la legalità: grande partecipazione al Concerto di Natale ANPS

Vieste, la musica incontra la legalità: grande partecipazione al Concerto di Natale ANPS

AUTORE:
Redazione
PUBBLICATO IL:
22 Dicembre 2025
Cronaca // Focus //

Nella suggestiva cornice di Cristalda e Pizzomunno, a Vieste, si è svolto nella serata di venerdì 20 dicembre 2025 il “Concerto di Natale – Legalità in Musica”, promosso dalla Sezione ANPS di Vieste-Gargano e realizzato con l’Orchestra di Fiati dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato – Sezione di Bari.

Un appuntamento carico di emozioni e significati, che ha saputo coniugare arte, impegno civile e solidarietà. L’evento, molto partecipato, è stato organizzato con finalità benefiche: l’intero ricavato della serata è stato infatti devoluto al Piano di Assistenza Cronici “Marco Valerio”, a sostegno dei figli minori affetti da patologie croniche dei dipendenti della Polizia di Stato, in servizio e in quiescenza.

L’iniziativa è il risultato di un lavoro attento e costante portato avanti dal presidente dell’ANPS Vieste-Gargano, dott. Matteo Taronna, che ha dimostrato spiccate capacità organizzative e una profonda sensibilità verso le tematiche sociali e il sostegno alle famiglie in difficoltà. La magia della musica ha fatto il resto, regalando al pubblico una serata intensa e coinvolgente. A impreziosire il concerto, le straordinarie interpretazioni del soprano Angela Lomurno e del tenore Giuseppe Mauro, accompagnati e sapientemente coordinati dal maestro Giuseppe Pellegrini, che ha guidato l’orchestra con grande professionalità.

Sentiti i ringraziamenti alle autorità intervenute, alla cittadinanza che ha partecipato numerosa e a tutti coloro che hanno creduto nel progetto, contribuendo alla riuscita di un evento che ha saputo trasformare le note musicali in un potente messaggio di legalità, solidarietà e vicinanza al prossimo. Una serata che ha lasciato il segno, confermando ancora una volta come la musica possa essere veicolo di valori autentici e di impegno concreto per la comunità.

Lascia un commento

Stato Donna è l'inserto di Stato Quotidiano che parla al femminile. Con decine di storie e volti di donne che raccontano il mondo attuale.

"L'INFORMAZIONE LIBERA DELLA CAPITANATA ED OLTRE (DAL 2009)"

Registrazione al tribunale di Foggia n°28 del 05.10.2009

Seguici su Facebook
Seguici su Instagram
Seguici su Twitter
Iscriviti su Youtube
Iscriviti al canale Whatsapp

Link utili

REDAZIONE

CASINO ONLINE NON AAMS

CASINO NON AAMS

CODICE ETICO

PRIVACY POLICY

CONTATTI

Vuoi segnalare un problema nella tua città?

A una festa devi solo essere divertente, non devi essere sincero. (Andy Warhol)

Anonimo

Compila il modulo con i tuoi dati per inviare segnalazioni, denunce o disservizi.

Compila il modulo con i tuoi dati per promuovere la tua attività locale, pubblicizzare un evento o per proposte di collaborazione.

Nessun campo trovato.

LASCIA UN COMMENTO