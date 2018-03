Alessio Coppola, il Groove e l’essere profeta in Patria

Di:

Foggia, 21 Gennaio 2016 – In una città in cui il buio della criminalità e dei sogni, che si trasformano in bufale, un lampo illumina il sabato sera dei foggiani. Al Groove di Via Manfredonia, salotto della cultura in cui si sono esibiti tanti protagonisti della musica emergente italiana, arriva il cantautore foggiano che qualche settimana fa ha pubblicato un singolo che sta riscuotendo molti consensi di pubblico e critica: “A tempo determinato“.

Per la serie “profeti in patria” Alessio Coppola, classe ’85, si sta rivelando una dei cantautori più interessanti sul panorama artistico pugliese.

A coronare il suo grande lavoro artistico, il concerto tenutosi al Groove Live,locale in cui Nicola Ciuffreda e lo staff stanno investendo per dare una scelta culturale ad una città che vede, molto di frequente, la possibilità di scelta su cose già sentite come cover band e tribute band.

Grazie proprio ad attività di privati come i ragazzi del Groove, si riesce ad assistere a serate che si trasformano in vere e proprie perle culturali e che vedono una grande partecipazione di pubblico a testimoniare la sete di curiosità verso nuove voci, nuovi progetti e nuove canzoni.

Alessio Coppola ha deliziato i presenti raccontando storie di vita attraverso i suoi brani come “Ho sbagliato tutto”, “Se sei distante”, “Non finiremo mai”, “In ogni istante” e “A tempo determinato”, ultimo lavoro in cui si veste nei panni di Ernesto, giovane laureato, padre e precario che vede la sua vita cadenzata dai “contrat à durée déterminée”.

Le condizioni lavorative in Italia però, non fanno dimenticare al protagonista la sua terra, il suo mare e l’amore

che diventa motore per sognare un mondo migliore.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=fCAqSEX8Gz4#action=share