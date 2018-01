Furto nel deposito di Ladisa a Foggia, rubate derrate per le mense scolastiche (FOTO ANSA)

(ANSA) – FOGGIA, 23 GEN – Un commando di almeno tre persone ha rubato quintali di salumi e formaggi destinati alla refezione di molte scuole del Foggiano dal centro di produzione pasti e dall’annessa piattaforma logistica Ladisa di Foggia. Il furto è stato compiuto la notte scorsa da ignoti che hanno forzato il cancello di ingresso del retro, sono entrati nell’area del centro cottura con un fuoristrada e, una volta nell’edificio, hanno saccheggiato le celle frigo dov’erano stoccati gli alimenti. Il rifornimento era giunto un giorno prima. Secondo Ladisa, il furto ha messo a repentaglio il servizio mensa per centinaia di bambini delle scuole foggiane: solo grazie alla disponibilità e alla rete logistica aziendale – spiega l’azienda – è stato possibile garantire tempestivamente nel giro di qualche ora un rifornimento di nuove derrate per garantire il regolare svolgimento del servizio. (ANSA). Foggia. Commando ruba alimenti per mense scolastiche ultima modifica: da

