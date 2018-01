Manfredonia, corpo senza vita di un uomo in zona Comparti (FT)

Di:

Manfredonia, 23 gennaio 2018. IL corpo esanime di un uomo di circa 60 anni è stato ritrovato in un’abitazione in zona nuovi comparti edificatori (Via A.Vespucci, CA9) a Manfredonia.

L’uomo, C.F., che viveva da solo, avrebbe 62 anni (classe 1956).

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Manfredonia e i Carabinieri del locale Comando Compagnia, che procedono negli accertamenti.

Al momento non si conoscono le cause del decesso. In ogni modo, non sono stati trovati segni di violenza o lesioni sul corpo dell’uomo.

