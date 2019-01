Associazione Arte in Arco: ecco la mostra collettiva “Street Click”

Di:

L’associazione Arte in Arco promuove la mostra collettiva “Street Click”. L’idea è di “mettere nel mirino” le espressioni della quotidianità cittadina, quelle meno ricercate, meno da cartolina, non per questo meno fotogeniche. In esse meglio si colgono pezzi dell’identità di un soggetto, della città di Manfredonia in questo caso. Come per la street photography, anche Street Click esige la presenza delle persone e di un luogo urbano (Manfredonia) ma soprattutto la spontaneità. Predilige il bianco e nero, anzi lo impone.

La mostra si rivolge a tutti, fotoamatori e professionisti. Le fotografie dovranno essere inedite. Ogni partecipante potrà esporre al massimo uno scatto e si accollerà il solo costo della stampa.

Le foto dovranno essere inviate all’indirizzo email info@artegrafica3d.it o direttamente consegnate presso Largo Diomede 5.Si consiglia attenzione quando si ritraggono persone. Se identificabili, è necessario il loro consenso.

NB: è una mostra collettiva, non un concorso; il contributo può arrivare da chiunque abbia “un occhio di riguardo” per la città di Manfredonia e tramite qualsiasi apparecchio fotografico (cellulare compreso).