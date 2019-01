Assunzioni Arif, Zullo: “Anche affiliati al clan del Gargano”

Di:

“Circa 350 persone sono state assunte, la scorsa primavera, dall’Arif senza concorso, il sospetto è che ci siano alcuni parenti, amici, ma anche affiliati al clan del Gargano. La Procura e la Corte dei Conti daranno le risposte penali e amministrative, ma quelle politiche le pretendiamo dal presidente della Regione.

Emiliano venga in Aula a riferire non sull’inchiesta penale, né su quella amministrativa – altri sono deputati a farlo – da lui chiediamo come mai un’agenzia alle dirette dipendenze della presidenza (almeno fino a oggi, come lamentato dal’ex-non ex assessore Leo Di Gioia) ha proceduto a una così massiccia assunzione di personale? E con quali criteri i 39 addetti all’irrigazione e i 304 forestali sono stati scelti, ovvero servivano competenze tecniche in materia o sono stati, così come viene denunciato, segnalati da questo o quel politico o peggio ancora questo o quel capo clan? E le assunzioni avvenivano in coincidenza di campagne elettorali e di primarie? Quali benefici la Puglia e i pugliesi hanno tratto da un così massiccio impiego di lavoratori? Ritengo che per un presidente che sbandiera leggi-inapplicate, su lobby e su partecipazione non dovrà essere sentita irriverente questa mia chiamata in causa. Anzi!”.

(Dichiarazione del presidente del gruppo regionale di Direzione Italia, Ignazio Zullo)