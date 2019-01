Lettore “Carnevale di Manfredonia, e se ci fosse una raccolta collettiva di fondi?”

L’idea nasce sui social dove ho riscontrato il fatto che parecchi cittadini sarebbero disposti a dare un piccolo contributo affinchè anche quest’anno si possa svolgere la ormai quasi centenaria parata

dei gruppi in maschera con la tradizionale partecipazione da parte di tutto il mondo scolastico e associazionistico di Manfredonia. Come cittadino non posso rimanere fermo a guardare mentre questa nostra città perde anche l’ultimo baluardo della tradizione folcloristica che ci ha reso famosi anche oltre confine. Allo stesso tempo chiedo a tutti i miei concittadini di mettere da parte i rancori e le frustrazioni generate dalla sfiducia nei confronti della politica tutta, e di fare un piccolo gesto in favore delle nostre tradizioni.