Regione Puglia,ecco i 345 accompagnatori turistici promossi

Gli Uffici competenti della Regione Puglia hanno approvato l’elenco degli abilitati al mestiere di “accompagnatore tursitco”.

Trecento quarantacinque persone che hanno sostenuto la prova in lingua italiana,articolata in quesiti a risposta multipla su diverse materie(geografia del turismo,legislazione doganale,tecnica e deontologia professionale,etc.) e quella in lingua straniera/straniere in numero massimo di 4 e numero 1 con esclusione di dialetti e sistemi linguistici.

La procedura concorsuale si è svolta in Bari presso la struttura del Palaflorio alla presenza del Gruppo di Lavoro riconducibile a Formez Pa di Roma con cui la Regione ha stipulato una convenzione. Le operazioni di correzione delle prove tecniche in italiano,a lettura ottica,il cui superamento era propedeutico alla correzione della prova in lingua straniera sono avvenute in seduta pubblica, 23 maggio 2018, nella sala di via Corrado Barbagallo di Napoli al cospetto della Commissione esaminatrice e personale del Formez.

L’esame degli elaborati in lingua straniera si è tenuto da luglio a novembre 2018.

I candidati risultati idonei al termine delle prove scritte tenutesi nelle sessioni di abilitazione per Accompagnatori turistici–10 maggio 2018 ore 7.30 e 15.30– sono in numero di 345.

Dunque viene così ratificata la lista sopradetta dei promossi a cui verrà rilasciato il tesserino di riconoscimento per l’esercizio dell’attività professionale.

Qui la graduatoria.

ELENCO ACCOMPAGNATORI TURISTICI(1)