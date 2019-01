Rinnovo Consiglio provinciale di Foggia: Cera alla presentazione dei candidati UdC

Di:

Giovedì 24 gennaio, alle ore 11.00, nella sede provinciale dell’UdC di Foggia in via Gramsci 107/I, il presidente del Gruppo I Popolari Napoleone Cera parteciperà alla presentazione dei candidati dell’UdC per il rinnovo del Consiglio provinciale e del candidato alle primarie del centrodestra per la città di Foggia.

La lista dell’UdC per il rinnovo del Consiglio provinciale del 3 febbraio è così composta:

Leonardo Iaccarino (consigliere comunale Foggia e candidato alle primarie per la Città di Foggia),

Lucia Antonietta Dardes (consigliera comunale Chieuti), Giuseppe Mangiacotti (presidente consiglio comunale San Giovanni Rotondo), Porzia Pinto (consigliera comunale Vico del Gargano),

Rita Selvaggio (assessora Vico del Gargano), Mario Roberto Terlizzi (consigliere comunale Orsara di Puglia) e Antonio Zuccaro (consigliere comunale San Nicandro Garganico).