Sanità Puglia. Operatori Socio Sanitari, un concorso da 2450 posti

E’ atteso per fine mese il calendario delle prove del concorso per Operatori Socio Sanitari. «Le prove – spiegano dal sindacato Usppi – quasi certamente saranno svolte a metà mar­zo a Foggia e coinvolge­ranno oltre 24 mila candidati proveniente da tutta la regione. Un concorso pub­blico dai numeri altissimi senza precedenti in Puglia, tanto che i posti messi a concorso sono oltre 2450». Il sindacato fa sapere che il collegio di direzione ha già nominato la commissione d’esame e che è stato deci­so di abolire la prova di se­lezione. Si ipotizza la nomi­na di un’eventuale sotto­commissione per esamina­re gli ammessi – qualora siano tantissimi – candidati OSS alle prove orali. In ultimo la Società coin­volta nell’organizzazione del maxi concorso ha sta­bilito che le prove di sele­zione saranno sommini­strate ad oltre 7400 candi­dati al giorno.