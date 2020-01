5 Stelle, candidata presidente è Antonella Laricchia

, 23 gennaio 2020. Èla candidata Presidente del MoVimento 5 Stelle alle prossime elezioni regionali in Puglia con 1561 preferenze ottenute (57%) al ballottaggio con il consigliere Mario Conca che ha ottenuto 1178 voti (43%).

“Ringrazio tutti – dichiara Laricchia – quella di oggi non è in nessun modo la vittoria di una persona, ma di ciò che rappresentiamo. Ha vinto un’idea precisa di Movimento 5 Stelle attorno a cui si sono aggregate tantissime persone. Avremo i valori della fiducia e della responsabilità, il metodo della trasparenza, della partecipazione e dell’innovazione, gli obiettivi del lavoro, della legalità, della riduzione delle liste d’attesa e non solo”.

Conca ha scritto un post su facebook. “Ho scelto di restare in silenzio in questi ultimi giorni perché il voto dovrebbe essere libero e consapevole, ma ora posso dirlo, abbiamo avuto il merito di aver risvegliato coscienze, ravvivato fiammelle fioche e rivitalizzato i gruppi locali. Non ho chiesto a nessuno di votare per me, perché se vittoria doveva essere, doveva essere ‘colpa’ di tutti. Ci abbiamo provato e sono contento per il risultato raggiunto, era una scelta di campo e, per tante ragioni, una lotta ìmpari. La battaglia quotidiana continuerà indefessa a difesa della collettività..fatevi un applauso!”.

Fino a poche ore fa, secondo alcuni votanti, l’esito poteva essere incerto e la bilancia pendere dalla parte di Conca. Ha vinto la linea della continuità, del sostegno dei portavoce e parlamentari, della struttura del M5s anche dopo le dimissioni del capo politico Luigi Di Maio, dato che, evidentemente, non ha cambiato gli assetti regionali, se qualche contraccolpo poteva essere previsto.

Laricchia alle regionali del 2015 ha ottenuto il 18,42% delle preferenze, il M5s il 17,19. Una percentuale non molto diversa da quella della Capitanata con oltre il 15%. Dopo Michele Emiliano e il candidato del M5s oggi scelto su Rousseau, resta da conoscere il candidato del centrodestra. In un’intervista di oggi su Norbaonline, Raffaele Fitto ha detto che “dopo le regionali in Emilia e in Calabria la coalizione saprà fare sintesi”.