Conservazione fattura elettronica e scontrini elettronici: cosa sapere

L’obbligo della fatturazione elettronica verso la Pubblica Amministrazione è entrato in vigore nel 2014. A partire dal primo gennaio del 2019, invece, è entrato in vigore. Con questi provvedimenti si è dato inizio ad una rivoluzione tecnologica che ha cambiato in modo radicale le nostre attività lavorative.

Tutte le aziende hanno dovuto far fronte a questa rivoluzione, dotandosi di software per la fatturazione elettronica e di software conservazione della fattura elettronica. Oltre al fattore della creazione delle fatture elettroniche, infatti, è entrato in ballo anche quello relativo alla conservazione delle stesse. Conservare una fattura elettronica comporta numerosi vantaggi che vanno dalla semplicità dell’archiviazione stessa al trasferimento ed alla consultazione.

I file delle fatture elettroniche da conservare devono essere, come sappiamo, in formato XML. La fattura da conservare deve contenere al proprio interno tutti i dati in maniera strutturata, in modo da rendere più semplice la ricerca e la consultazione della stessa. I software per la conservazione fattura elettronica consentono di utilizzare di default i file XML e per far sì che questo file venga conservato correttamente c’è bisogno della firma digitale. Il file, inoltre, deve contenere diverse informazioni che ne permettono l’indicizzazione. Come, ad esempio, il numero della fattura, il numero di Partita Iva del destinatario e del mittente.

La fattura elettronica viene conservata in lotti che coincidono con determinati periodi. I lotti sono chiamati ad assicurare l’ordine cronologico delle fatture e dovranno contenere una marca temporale e la firma digitale del responsabile. La conservazione fattura elettronica deve, in ogni caso, garantire l’integrità del documento, i riferimenti temporali e tutti i dati dei soggetti interessati.

Lo scontrino elettronico

Dal primo gennaio 2020 è stato introdotto l’obbligo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, ossia dello scontrino elettronico. Si tratta di un nuovo strumento contenuto nel piano del Fisco Digitale che ha come obiettivo il contrasto all’evasione fiscale in Italia.

Come previsto dal Decreto Crescita, si ha un periodo di moratoria di sei mesi durante il quale l’invio dei dati dello scontrino elettronico potrà essere effettuato a cadenza mensile. La trasmissione dello stesso non sarà sanzionata se effettuata entro il mese successivo a quello di riferimento. Anche in questo caso tutte le attività, per memorizzare e trasmettere i dati degli scontrini elettronici, dovranno dotarsi di appositi registratori telematici e potranno usufruire di un’agevolazione mirata all’adeguamento tecnologico della propria attività.

L’Agenzia delle Entrate, come già successo per le fatture elettroniche, ha messo a disposizione una serie di servizi per la registrazione degli scontrini elettronici. Grazie allo scontrino elettronico, oltre ad avere un controllo più limpido sulle attività, si ha la garanzia digitale sui prodotti acquistati. Esistono due tipi di scontrino fiscale: il primo è quello emesso dai locali aperto al pubblico e contiene il numero di partita iva ed i dati dell’esercente, più l’importo da pagare comprensivo dell’imposta sul valore aggiunto. L’altro è lo scontrino per il commercio ambulante. Una rivoluzione importante che contrasta l’evasione fiscale in modo deciso.