Foggia, 23 gennaio 2020. Come anticipato in un precedente testo, negli ultimi due giorni, personale della Squadra Volante e del Reparto Prevenzione Crimine rinvenivano sei autovetture provento di furto che sono state restituite ai legittimi proprietari.

In particolare le autovetture sono state ritrovate in Via Sbano, Via Buono, Via Grandi, via Artigiani, via La Rocca e in località Quadrone delle Vigne.