Foggia. “Ciao Pierpaolo, grande guerriero”. Il video su fb

Deceduto a causa di una grave malattia. Lascia la moglie e due figli

. Anche il “Calcio Foggia 1920”, con tutte le sue unità, si è stretto con affetto intorno alla famiglia Piras, vivendo il dolore per la perdita di. “Abbiamo provato insieme a vincere una battaglia, difficile, con l’amore nostro e di tutta la gente di Foggia. Ma oggi, purtroppo, è giunta la notizia che mai avremmo voluto ricevere“.

Pierpaolo Piras aveva 42 anni ed era originario di Cagliari. L’uomo viveva a San Paolo di Civitate, in provincia di Foggia, con la moglie Daniela e i due figli Maria Chiara e Sergio Paolo, di 11 e 8 anni. “A febbraio dell’anno scorso aveva scoperto di avere un cancro. Una delle forme più aggressive che non rispondeva alle chemioterapie alle quali si era sottoposto“. Pierpaolo ha raccolta il sostegno e la solidarietà dei cittadini di tutta l’Italia, in particolare della Sardegna di cui era originario. Il decesso è avvenuto nell’Ospedale di San Severo, “dopo essere rientrato da Tel Aviv dove era stato ricoverato per essere sottoposto a una speciale terapia“.

L’ULTIMO VIDEO POSTATO SU FACEBOOK DA PIERPAOLO (01.12.2019)