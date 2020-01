Foggia. Interdittive antimafia dalla Prefettura: 10, 4 a Cerignola

Foggia, 23 gennaio 2020. Interdittive antimafia della Prefettura di Foggia: 5 interessano società di Manfredonia.

Come rendo noto la Prefettura di Foggia in una comunicazione ufficiale, “Nel quadro dell’azione di contrasto alla mafia foggiana, sono state emesse dal Prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, dieci interdittive antimafia che hanno investito società ed imprese operanti in diversi settori imprenditoriali e commerciali“. (II – continua).