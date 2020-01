Foggia. Stato di agitazione personale Agenzie Fiscali (FOTO)

. A seguito dello stato di agitazione proclamato dai sindacati per il personale delle Agenzie Fiscali, nell’ambito delle iniziative sindacali a sostegno delle rivendicazioni dei dipendenti, stamani 23 gennaio 2020, dalle ore 10:00 alle ore 12:30, si sta svolgendo in contemporanea per tutti gli uffici dell’Agenzia dell’Entrate (DP, UPT Foggia e SPI Lucera, UU.TT. di Foggia, Cerignola, Lucera, Manfredonia, San Severo), degli uffici delle Dogane e Monopoli di Foggia (), un’assemblea sindacale unica con presidio sotto il palazzo degli Uffici Statali di Foggia, Piazza Umberto Giordano n.1 , nei pressi dell’ingresso dello stesso, per i motivi descritti nel comunicato stampa del 10 gennaio 2020 dei coordinamenti nazionali Agenzie Fiscali allegato alla presente informativa.

Lo comunicano le segreterie sindacali della: FP CGIL CISL FP UIL PA UNSA FLP N. (Salvatore V. Ricco E. Filippone L. Quirito M.C. Pizzarelli).

FOTOGALLERY ENZO MAIZZI