Manfredonia, autorizzata gestione provvisoria del Comune

La commissione straordinaria al comune di Manfredonia ha autorizzato l’esercizio provvisorio ex articolo 163 del TUEL, vale a dire la modalità di spesa pubblica che fa riferimento, per quanto riguarda l’ammontare delle risorse finanziarie disponibili, al bilancio precedente nei limiti degli stanziamenti di spesa dell’ultimo bilancio approvato. Il ricorso all’esercizio provvisorio in quanto non è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2020-2022 entro il 31 dicembre 2019 e sarà protratto fino all’approvazione del bilancio di previsione 2020-2022. In questo caso il decreto legislativo 267/2000 prevede che “la gestione finanziaria dell’ente si svolge nel rispetto dei principi applicati della contabilità finanziaria riguardanti l’esercizio provvisorio o la gestione provvisoria. Nel corso dell’esercizio provvisorio o della gestione provvisoria, gli enti gestiscono gli stanziamenti di competenza previsti nell’ultimo bilancio approvato per l’esercizio cui si riferisce la gestione o l’esercizio provvisorio, ed effettuano i pagamenti entro i limiti determinati dalla somma dei residui al 31 dicembre dell’anno precedente e degli stanziamenti di competenza al netto del fondo pluriennale vincolato”.

La delibera approvata con i poteri della giunta comunale, stabilisce i criteri con i quali dovrà essere retta la gestione provvisoria che dovrà essere limitata, come per legge, all’assolvimento delle obbligazioni già assunte, delle obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e di obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, delle spese relative al finanziamento della sanità per le regioni, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all’ente.

Nel corso dell’esercizio provvisorio, possono essere impegnate pertanto solo spese correnti e le eventuali spese correlate, riguardanti le partite di giro, salvo quelle riguardanti i lavori pubblici di somma urgenza o altri interventi di somma urgenza. In tali casi, è consentita la possibilità di variare il bilancio gestito in esercizio provvisorio, secondo le modalità previste dalla specifica disciplina di settore.

Sono pertanto autorizzate esclusivamente le spese tassativamente regolate dalla legge o non suscettibili di pagamento frazionato in dodicesimi e le spese a carattere continuativo necessarie per garantire il mantenimento del livello qualitativo e quantitativo dei servizi esistenti, impegnate a seguito della scadenza dei relativi contratti. Tali diciture dovranno essere espressamente dichiarate dai responsabili dei procedimenti nelle determinazioni dirigenziali con l’avvertimento che se privi dell’inderogabile parere il settore economico

finanziario è tenuto a restituire i provvedimenti ai settori dell’Ente. Naturalmente l’impegno di spesa deve essere in linea sia per la competenza che per la cassa con il Piano di riequilibrio finanziario pluriennale dell’Ente.