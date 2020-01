Manfredonia. “Maestre poco attente”, Manzella “Bimba di 3 anni finisce al pronto soccorso”

Manfredonia, 23 gennaio 2020. Maestre poco attente e qualche “armadietto non idoneo” hanno fatto finire una bimba di tre anni al pronto soccorso di Manfredonia.

Lo rende noto a StatoQuotidiano il sig. Alessandro Manzella.

“Erano circa le 12.45, quando una bimba di 3 anni rimane schiacciata sotto uno degli armadietti posti in asilo per contenere giocattoli o altro, mentre giocavano. Portata in pronto soccorso dai genitori, i medici hanno riscontrato due fratture al piedino destro, e piccole escoriazioni alla fronte e al naso“. “Non lo so, se in questi casi, sia giusto dire di essere stati fortunati o meno. Si augura solo, che venga aumenta la vigilanza sui bambini”, dice Manzella.