Manfredonia. Teresa e Lilli, una sentenza decisiva per un amore profondo

Le coppie omosessuali che hanno subito un danno economico prima del 2016 a causa della impossibilità di formalizzare la propria relazione oggi possono chiedere di essere “risarcite”.

A rendere effettiva una tale possibilità, per la prima volta in Italia, è la sentenza del Tribunale di Foggia che, nell’ ottobre 2019, ha condannato l’INPS a versare la pensione di reversibilità alla partner superstite di una donna deceduta nel 2011, ovvero cinque anni prima dell’approvazione della cosiddetta legge Cirinnà sulla regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze nel 2016.

La sentenza di Foggia, nelle motivazioni, fa seguito ad un’altra sentenza: quella della Corte di Appello di Milano che nel 2018, su ricorso degli avvocati di Rete Lenford (giuristi, professionisti, studiosi di questioni LGBTI che operano a livello nazionale e internazionale per la tutela dei diritti fondamentali) aveva condannato una cassa previdenziale a versare la pensione di reversibilità al partner superstite di una coppia di uomini. Le motivazioni della sentenza di Milano sono state riprese, appunto, integralmente dal Tribunale di Foggia che ha ribadito come la reversibilità rientri tra i diritti/doveri di assistenza e solidarietà che sorgono nelle relazioni affettive di coppia, come diretta applicazione dell’art. 2 della Costituzione.

Tuttavia, la sentenza della Corte di Milano è stata impugnata dalla Cassazione ed è ancora sub iudice, mentre la sentenza del Tribunale di Foggia risolve la questione in via definitiva. Protagonista della vicenda, la manfredoniana Lilli Quitadamo, impegnata in una relazione di profondo amore durata 23 anni con la compagna Teresa, venuta a mancare nel 2011.

Le due avevano intenzione di “convolare a nozze recandosi in uno di quegli stati europei dove già diversi anni fa era possibile contrarre matrimonio per le coppie cosiddette di fatto”, come racconta a Statoquotidiano la stessa Lilli. Questo perché in Italia la legge Cirinnà, che regolamenta la questione riconoscendo le unioni civili, è stata approvata nel 2016. Lilli e Teresa, comunque, avevano provveduto a tutelare la loro unione sin dall’inizio. Si erano recate da un notaio per redigere e far riconoscere legalmente un testamento nel quale lasciavano in eredità tutte le rispettive proprietà l’una all’altra e chiedevano di essere registrate in un unico stato di famiglia. Nonostante ciò, dopo la dipartita di Teresa, Lilli ha dovuto affrontare difficoltà di vario genere.

Quello che interessava a Lilli, comunque, nel momento in cui decise di intraprendere il percorso giudiziario, non era solo il riconoscimento dei suoi diritti, ma soprattutto quelli di tutta la comunità Lgbti (sigla utilizzata come termine collettivo per riferirsi a persone Lesbiche, Gay, Bisessuali e Transgender) in situazioni simili.

A sostenerla perorando legalmente la sua causa, gli avvocati Bruno Colavita e Giacomo Alessandro Celentano. Presentare una domanda per richiesta di pensione di reversibilità all’INPS significava, prima del 2016, dover fare riferimento ad un coniuge di sesso opposto non essendo contemplate altre diverse possibilità. I legali di Lilli provarono comunque ad avviare le pratiche. Dopo un primo rigetto della richiesta da parte dell’INPS, Colavita e Celentano pensarono di ricorrere in via giudiziale. Loro riferimento: delle sentenze emesse dalla Corte di Giustizia Europea che dettavano principi ai quali l’Italia avrebbe dovuto adeguarsi già, ma che di fatto non erano praticati ancora nell’Ordinamento Italiano. Nel 2018 un primo spiraglio: la Corte d’Appello di Milano ribalta una decisione del tribunale relativa ad una situazione simile a quella di Lilli. L’azione legale dei due avvocati di Lilli va avanti fino ad ottenere la sentenza emessa dal giudice Ivano Caputo che dice quanto segue: “Il diritto di trattamento pensionistico reversibile, costituzionalmente garantito e rientrante tra i diritti e doveri di assistenza e solidarietà propri delle relazioni affettive di coppia, tra cui quello omosessuale stabile, che in quanto tale è stato escluso dall’istituto matrimoniale e non ha potuto quindi istituzionalizzare la relazione matrimoniale, va riconosciuto al partner superstite, come diretta applicazione dell’articolo 2 Cost.”

A cura di Daniela Iannuzzi