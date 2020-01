Pantera, impiegato anche un Predator di Amendola: segnalazioni a San Nicandro Garganico

Anche un Predator (aereo senza pilota) dell’Aeronautica militare di Amendola, è a disposizione da questa mattina per partecipare alle ricerche della pantera nera che dal 15 gennaio è segnalata nelle campagne del foggiano. Il felino sarebbe stato avvistato per l’ultima volta in localitàma attualmente non si avrebbe alcuna conferma.

San Nazario e Mezzana, in agro di San Nicandro Garganico, dove uomini delle Forze dell’Ordine e del Servizio Veterinario dell’ASL di Foggia stanno perlustrando i campi alla ricerca di tracce e impronte, anche con l’ausilio di un drone sofisticato. L’eventuale spostamento del felino in una zona boschiva renderebbero le ricerche molto più difficili. Da questa mattina, secondo quanto riportato da Sannicandro.org le ricerche si sono intensificate non solo nella zona ma anche verso le località pianeggianti di, dove uomini delle Forze dell’Ordine e del Servizio Veterinario dell’ASL di Foggia stanno perlustrando i campi alla ricerca di tracce e impronte, anche con l’ausilio di un drone sofisticato. L’eventuale spostamento del felino in una zona boschiva renderebbero le ricerche molto più difficili.

Secondo indiscrezioni, ad alcune segnalazioni supportate anche da materiale della videosorveglianza, che sono tuttavia da accertare e che vorrebbero il felino essersi diretto nell’area del distributore Il Cacciatore, sulla SS 693. In particolare un imprenditore della zona avrebbe visto un animale di grossa taglia rincorrere un cane.

Il velivolo Predator è un sistema che oltre al velivolo, include una stazione di controllo a terra (GCS). Il velivolo è pilotabile da remoto anche oltre la linea dell’orizzonte, grazie ad un sistema satellitare.

L’RQ-1 Predator è nato come ricognitore teleguidato, in grado di eseguire ricognizioni di lunga durata senza mettere in pericolo la vita di un equipaggio. È dotato di dispositivi per l’osservazione molto avanzati, incluso un sensore per gli infrarossi ed un radar ad apertura sintetica (SAR – sintetic aperture radar) in grado di effettuare scansioni molto dettagliate degli obiettivi. (Fonte Wikipedia)