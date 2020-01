Potenza. Tifosi investiti: convalidati 26 arresti

(ANSA) – POTENZA, 23 GEN – Resta in carcere Salvatore Laspagnoletta, di 30 anni, di Melfi (Potenza), accusato di omicidio volontario per la morte del tifoso della Vultur Rionero (Eccellenza lucana), Fabio Tucciariello, di 39, investito domenica scorsa a Vaglio di Basilicata (Potenza).. Sono stati convalidati gli arresti anche dei 25 tifosi vulturini coinvolti negli incidenti: 24 restano in carcere, uno, per motivi famigliari, passa ai domiciliari.