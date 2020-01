Prestazioni professionali studi e ambulatori odontoiatrici: I lavori della Commissione sanità

Solo le strutture che erogano prestazioni di assistenza specialistica più avanzata sono soggetti all’accredito istituzionale ed i cui termini saranno riaperti a conclusione dell’analisi del fabbisogno, prevista entro sei mesi circa. Materia di programmazione regionale, il fabbisogno attuale, stimato in una struttura specialistica ogni 500.000 abitanti, è stato comunque ritenuto restrittivo perché consentirebbe l’operatività sino ad un massimo di otto centri sul territorio regionale.

Nessuna restrizione è prevista per gli ambulatori e gli studi odontoiatrici già attivi e di nuova istituzione, se non l’obbligo di confermare o comunicare l’apertura all’ASL competente per territorio ed al comune nel quale ha sede lo studio o il laboratorio. In Commissione è stato illustrato anche il regolamento che istituisce il regolamento assistenziale territoriale sanitario e sociosanitario per i disturbi dello spettro autistico che prevede la definizione del fabbisogno e dei requisiti organizzativi, tecnologici e strutturali. Il testo recepisce parte del lavoro svolto dalla Commissione sanità che sul tema si è molto impegnato avviando una proficua interlocuzione con associazioni, professionisti ed organizzazioni che hanno fornito non solo spunti, ma anche soluzioni operative per affrontare più compitamente i tanti aspetti della complessa problematica. Sul regolamento si svolgeranno audizioni a partire dalla prossima settimana.