Puglia: Ancora alta pressione anche se con cielo non sempre sereno

Sabato 25 Gennaio

SABATO: un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile e perlopiù soleggiato, salvo qualche annuvolamento in più dal pomeriggio. Nello specifico sull’Appennino nubi sparse alternate a schiarite per l’intera giornata; sul materano nubi basse e banchi di nebbia in sollevamento diurno. Schiarite in serata; sul litorale ionico cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi per l’intera giornata, salvo la presenza di qualche addensamento serale; sul litorale tirrenico giornata grigia con cieli in prevalenza molto nuvolosi o coperti, ma con assenza di fenomeni significativi. Venti deboli dai quadranti sud-orientali in rotazione ai quadranti sud-orientali; Zero termico nell’intorno di 2650 metri. Mare da mosso a molto mosso.