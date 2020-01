Roseto Valfortore, truffa ai risparmiatori: indagato ex direttore ufficio postale

rSend an emaL’ex direttore dell’ufficio postale di Roseto Valfortore, in provincia di Foggia, per quasi un anno avrebbe sottratto denaro contante direttamente dai conti correnti di alcuni risparmiatori

“Perquisizioni locali e sequestro preventivo a fine di confisca di conto corrente e libretti a risparmio intestati” a carico di un ex direttore dell’ufficio postale del Comune di Roseto Valfortore (Foggia).

Lo riporta La Gazzetta del Mezzogiorno.

L’uomo sarebbe stato licenziato il 25 maggio 2018. Lo stesso “avrebbe reiteratamente commesso i reati di peculato aggravato e violazione del domicilio informatico delle Poste Italiane. L’ipotesi accusatoria riguarda un contesto temporale che va da febbraio 2017 a ottobre 2017”. “L’uomo avrebbe quindi ingannando i risparmiatori sugli interessi maturati dai loro investimenti, con un illecito profitto personale di oltre 150mila euro”.