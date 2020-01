San Severo, pantera: spunta video di una presunta nuova predazione (VIDEO)

Foggia, 23 gennaio 2020. Potenziato da stamani il numero di uomini del servizio veterinario dell’Asl di Foggia, impegnati – in area di San Severo – nelle ricerche della. 15 uomini con due fucili caricati di anestetico monitoreranno tutto il territorio dell’Alto Tavoliere. Nel frattempo è spuntato suun nuovo video postato sulla bacheca dell’operaio, il primo ad avvistare il felino lo scorso 15 gennaio, in cui si osserva un gatto “rosicato” come spiega la voce di chi ha girato il video nelle campagne di San Severo.

Intanto, stando ai nuovi avvistamenti, la pantera si sarebbe postata in località “Boschetto” ad una manciata di chilometri da Apricena, città limitrofa a San Severo. Proprio in quella zona è stata ritrovata una capra sgozzata, presso un’azienda zootecnica, la cui carcassa si trova ora all’Istituto Zoo Profilattico di Foggia dove verranno effettuati dovuti accertamenti – spiegano dalla Asl. In questa zona è stata piazzata una nuova gabbia. Il direttore del Dipartimento di Prevenzione Luigi Urbano ha spiegato ai microfoni di Teleblu che è necessario monitorare il territorio allo scopo di verificare eventuali prove di predazione. “Dopo 5 giorni l’animale deve nutrirsi. Le prove del DNA della pantera sulla capra non arriveranno prima di 10 giorni”. Urbano avverte: “L’animale è cresciuto in cattività e non attacca l’uomo di solito ma i segni della fame possono alla fine spingerlo a farlo“.

Continua la caccia a una pantera nera che da oltre una settimana si aggira tra le campagne di San Severo e che ora – si sospetta – potrebbe essersi spostata verso Apricena. E si teme che possa trovare rifugio nei vicini boschi di San Nicandro Garganico, e da lì alla Foresta Umbra, ambiente che complicherebbe ulteriormente la cattura.