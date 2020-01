Transparency, “I recenti fatti di Foggia dimostrano che criminalità ancora spadroneggia”

L’Italia guadagna ben, ma l’ultimo anno segna una decisa frenata rispetto ai precedenti. Nell”Indice di Percezione della Corruzione 2019′ pubblicato da Transparency International, il nostro Paese guadagna un solo voto in più rispetto al 2018, lasciando la sufficienza ancora lontana e molti problemi strutturali irrisolti. La classifica vedecon un punteggio di 53 punti su 100, migliore di un punto rispetto all’anno precedente. Pur segnando un lieve miglioramento, il Belpaese rallenta la sua scalata alla classifica globale della corruzione.

“Siamo lieti di vedere un ulteriore miglioramento – spiega Virginio Carnevali, presidente di Transparency International Italia – ma sinceramente speravamo in qualcosa di più. Il rallentamento è dovuto a diversi problemi che il nostro Paese si trascina da sempre senza riuscire a risolverli”. In particolare, fa notare Transparency, “come dimostrano i recenti fatti di cronaca, da Foggia alle Madonie, da Reggio Calabria a Reggio Emilia, la criminalità organizzata ancora spadroneggia nel nostro Paese, preferendo spesso l’arma della corruzione che oggi ha assunto forme nuove, sempre più difficili da identificare e contrastare efficacemente”.

Secondo l’associazione, “dobbiamo menzionare per importanza anche il tema degli appalti pubblici, oggetto di attenzione di funzionari e imprenditori corrotti: un codice più efficace e un maggior coinvolgimento della società civile nelle attività di monitoraggio non potrebbero che giovare alle finanze pubbliche. Questi sono solo alcuni dei temi che Transparency International Italia da anni cerca di portare nell’agenda politica nazionale, per far scrollare di dosso all’Italia la nomea di ‘Paese corrotto'”.

Fonte: Adnkronos