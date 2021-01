Abusi edilizi nel porto, Procura chiede il rinvio a giudizio per Patroni Griffi

(quotidianodipuglia). La procura di Brindisi ha chiesto il rinvio a giudizio del presidente dell’autorità di sistema portuale dell’Adriatico meridionale, Ugo Patroni Griffi e di altre 12 persone, tra cui il funzionario Francesco Di Leverano, l’ex subcommissario del Comune di Brindisi, Mariangela Danzì, e l’ex segretario generale dell’ente portuale, Salvatore Giuffrè, per reati a vario titolo contestati di abuso edilizio, smaltimento illecito di rifiuti, frode in pubblica fornitura, falsità ideologica, abuso d’ufficio. Le indagini sono state condotte dal Nucleo di polizia economico finanziaria della guardia di finanza di Brindisi, coordinata dal pm Raffaele Casto. Nel corso degli approfondimenti investigativi la procura aveva chiesto i domiciliari o in subordine la sospensione dal servizio per alcuni mesi per Patroni Griffi e per il funzionario Francesco Di Leverano, ma la Cassazione ha ritenuto non sussistessero i presupposti.