“Ciao Lidia”. Cordoglio unanime per la morte della 28enne di Manfredonia

(STATOQUOTIDIANO, ore 16). Manfredonia, 23 gennaio 2021. Una tragedia inaspettata, un incidente che ha originato silenzio, sgomento.

Le prime foto, le segnalazioni, il dramma: una 28enne di Manfredonia, Lidia Giuliani, è deceduta stamani in seguito a un incidente avvenuto lungo la Strada Statale 89, tra Manfredonia e Foggia, dopo il distributore di carburanti ex Monteshell.

Lo scontro è avvenuto tra un’autovettura e un furgone. La ragazza sarebbe deceduta sul colpo.

Sul luogo della tragedia sono intervenuti gli agenti della polizia stradale, i vigili del fuoco e l’Anas. Accertamenti e rilievi in corso per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente

Condoglianze sincere dalla redazione di StatoQuotidiano.it alla mamma Maria, al papà Giampio, al fratello Giuseppe e alla famiglia

La riflessione: in ricordo di Lidia Giuliani, l’ennesima tragedia, il continuo disinteresse.

⭕ In molti da stamani chiedono di far polemica, di colpire la politica (totalmente colpevole, sia chiaro, ognuno di noi deve fare i conti prima o poi con la propria coscienza), altri parlano di progetti, sentenze.. c’è una persona che è morta, una ragazza, che purtroppo non tornerà fisicamente, ma vivrà solo nel cuore di chi l’ha amata e voluta bene.

Qualsiasi cosa si ha voglia di fare ed esternare, “a caldo”, senza attendere almeno alcune ore, rischia di non onorare la memoria di una giovane, che poteva essere nostra figlia, nostra sorella, nostra zia, un’amica, una semplice conoscente.

Scrivo questo pensiero a seguito di una nota stampa, divulgata stamani, che parla di risultati, di progetti, di “buoni frutti” parlando della S.S. 89 e altre strade statali ( qui il progetto del quale abbiamo parlato circa 15 giorni fa ).

Chiediamo di fare silenzio, di attendere almeno 24 ore, prima di utilizzare “strade, ponti, e case” per il vostro consenso. Tanto le tragedie non finiranno qui.. avrete tempo (purtroppo).

Nuovamente condoglianze di cuore alla famiglia della giovane donna. (Giuseppe de Filippo, Manfredonia 23 gennaio 2021).