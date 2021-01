Concorso pubblico per aspirante pilota dei porti di Manfredonia e Barletta

Manfredonia, 23/01/2021 – E’ bandito un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la nomina di un aspirante pilota nella Corporazione piloti dei porti di Barletta e Manfredonia. Il bando di concorso e’ consultabile nella sezione «Avvisi» del sito web istituzionale della Capitaneria di porto di Barletta, al seguente indirizzo: http://www.guardiacostiera.gov.it/barletta/Pages/avvisi.aspx Le domande di partecipazione dovranno essere presentate entro e non oltre sessanta giorni successivi alla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami». Qualora il termine di scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, il predetto termine si intende differito al primo giorno feriale immediatamente successivo. Tutti gli interessati potranno prendere visione integrale del bando anche presso la sezione tecnica, sicurezza e difesa portuale della Capitaneria di porto di Barletta – via Cristoforo Colombo n. 30 – 76121 Barletta (BT), compatibilmente con l’emergenza sanitaria in atto e previo appuntamento, contattando il numero telefonico 0883/531020 (centralino) dal lunedi’ al venerdi’ dalle ore 9,00 alle ore 12,00 ed il martedi’ e giovedi’ dalle ore 15,00 alle ore 16,30 o a mezzo e-mail: cpbarletta@mit.gov.it