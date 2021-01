Emergenza COVID, Marcello Menga: “Sistema fa acqua da tutte le parti”

Orta Nova – Le disfunzioni di un sistema della gestione dell’emergenza “che fa acqua da tutte le parti” nelle parole di Marcello Menga, medico di famiglia nel territorio ortese e responsabile nazionale del SMI (sindacato medici italiani).

Manca soprattutto la comunicazione: ognuno dei medici e degli operatori sanitari si muoverebbe quasi “per sentito dire e questo è già un grave problema in una situazione emergenziale”.

Il cittadino poi dovrebbe sapere cosa fare, cosa chiedere, a chi chiedere. Ma anche questo non accade. Ed il virus, il Corona virus, continua indisturbato a diffondersi, a circolare.

Debole, insomma, risulterebbe ancora l’organizzazione del sistema socio sanitario nella gestione dell’emergenza da COVID-19 a livello regionale e locale. Mancherebbe la giusta interlocuzione tra le istituzioni, mentre i problemi di tutti i giorni continuano. Ed il rischio o la conseguenza peggiore è che, nel frattempo, “il virus sta viaggiando alla grande. Significa che non ci stiamo adoperando per frenare i contagi. Come si fa a parlare di deflessione del numero dei contagi se vi sono ancora tanti casi di quarantena a casa?”.

Per farla breve, secondo quanto riporta a Statoquotidiano il dottor Menga, non ci sarebbe nessun allineamento formale ed efficace tra medici di famiglia, USCA, ospedale, pronto soccorso. Nessun allineamento efficace nemmeno con gli enti locali.

Gli enti, cioè, dovrebbero adoperarsi di più non semplicemente per comunicare i numeri relativi a casi di positività, morti.

Il ruolo dell’istituzione dovrebbe essere quello di informare la popolazione, gli operatori, sugli effetti sociali di procedure e comportamenti consigliabili. Servirebbe, inoltre, “Un’informazione corretta su come dovrebbero agire gli operatori sanitari e i pazienti”.

Servirebbe, in altre parole, una seria campagna di comunicazione per chiarire come bisognerebbe muoversi. “I contagi” secondo Menga “si possono fermare prima di tutto con una buona azione di informazione e sensibilizzazione alla cittadinanza, perché il virus viene veicolato dalle persone e se non si interrompe questa catena il virus continuerà a circolare”.

E, allora, cosa fare?

Bisognerebbe intanto definire un iter chiaro da seguire quando il paziente si trova nella necessità di segnalare uno stato di salute preoccupante. Un iter da portare all’attenzione della collettività attraverso una campagna di comunicazione capillare condotta dalle istituzioni, dagli enti locali.

Questo perché ancora tante rimangono le situazioni di disagio, quelle in cui non si sa bene come agire, muoversi, comportarsi.

“Il sabato e la domenica” racconta infatti Menga a Statoquotidiano “non si sa se il cellulare del medico di famiglia può stare spento o no”. Durante i giorni feriali poi si creano situazioni a volte conflittuali, perché il paziente si reca in ambulatorio, quando invece dovrebbe prima fare una richiesta telefonica. “Se dal medico non si può accedere se non previa telefonata, io non vorrei più assistere alle scene davanti all’ambulatorio della serie ‘Dotto’, visto che mi trovo, mi fai entrare? Mi fai controllare?”. Questo, non per mancanza di disponibilità da parte dei medici in generale, ma perché può capitare che il paziente che chiede un controllo in ambulatorio per sintomi minori, come tosse e raffreddore, si potrebbe poi scoprire che è positivo al COVID. E purtroppo questo, tradotto in altri termini, può significare che la persona scopertasi positiva, andando in giro, recandosi in ambulatorio, potrebbe aver contributo, suo malgrado, a produrre una circolazione del virus che ingenera un aumento dei contagi. “Non sono rari i casi di pazienti che continuano a muoversi in maniera disinvolta tra strutture varie per farsi visitare, per sottoporsi al tampone antigenico, e che poi scoprono di essere positivi”.

D’altro canto, non del tutto affidabile, secondo Menga, il cosiddetto triage telefonico, quella misura in base alla quale il paziente dovrebbe chiamare il medico, comunicargli telefonicamente i sintomi o segnali del suo disturbo, e il medico stesso dovrebbe fare

una valutazione, una diagnosi, sulla base di un modello di domande da fare al paziente che dovrebbero risultare utili per individuare la situazione di urgenza o meno nel paziente stesso che ha chiamato il medico. “Anche qui i parametri non sono sempre attendibili” rileva il dottor Menga “perché non si può fare così, trattando i pazienti che articolano risposte con il fai da te, per esempio chiedendo loro di usare il saturimetro”.

Sarebbe necessaria, secondo Menga, una visita a casa, ma il medico non può andare a domicilio in questo periodo. Dovrebbero allora provvedere le USCA [Medici individuati per l’emergenza COVID] che però non sono sempre raggiungibili così facilmente con un numero whatsapp o tramite posta certificata. “Non si sa mica bene la segnalazione come dovrebbe avvenire. Il numero whatsapp non è più a disposizione. E non è comunque corretto da un punto di vista medico-legale usare un numero whatsapp. Con la pec ci assicureremmo che arriva comunicazione alle USCA. Ma i ritardi negli interventi, sono poi consequenziali”.

Insomma, bisognerebbe snellire la burocrazia.

Continuano, infatti, secondo Menga, le lungaggini nella definizione degli interventi d’aiuto ai pazienti in difficoltà di salute e che sono costretti a casa. Per esempio, ci dice, “le USCA prescrivono terapia parenterale per nutrizione con sacche a casa, e, per formalizzare la stessa prescrizione, il paziente dovrebbe andare dal medico di famiglia. Ma il medico di famiglia non può provvedere, in tali casi, perché serve il parere dello specialista. Lo specialista interpellato, a sua volta, dal canto suo, deve omettere di fare la visita a domicilio, e demanda alla Asl il compito di provvedere a mandare le sacche di nutrizione”.

Un giro troppo lungo, della serie puoi morire come vuoi, tenendo conto del fatto che i pazienti in questione spesso sono anziani, che non si possono muovere, perché positivi, e i cui parenti magari sono anche loro positivi. “E a volte capita purtroppo che il parente positivo comunque deve uscire per andare a ritirare le sacche ed il virus continua a circolare”.

Daniela Iannuzzi