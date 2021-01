Foggia, focolaio Covid ai Riuniti: una decina di autisti ambulanze

(telefoggia)Questa volta il virus ha colpito una decina di autisti del servizio ambulanze. Si tratta dei mezzi utilizzati dal policlinico foggiano per trasferire i pazienti ricoverati o verso altre strutture sanitarie o verso altri reparti.. L’Azienda ospedaliera si sarebbe, dunque, accorta della positività degli autisti dopo che un autista sarebbe risultato sintomatico. Gli autisti sarebbero tutti asintomatici o paucisintomatici e tutti in isolamento domiciliare. Nessuno sarebbe ricoverato in ospedale. L’Azienda si é accorta della positività degli autisti facendo fare un controllo a tutti, dopo che un autista era risultato sintomatico. Sarebbero tutti autisti vaccinati con la prima dose. Non ci sarebbero al momento disservizi per l’ospedale. Intanto L’azienda starebbe provvedendo a riorganizzare il servizio. (telefoggia)