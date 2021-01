“Il vittoriano” (Altare della Patria)

Il 8 gennaio 1878, a Roma nel palazzo del Quirinale, moriva S.M. il Re Vittorio Emanuele II, primo Re d‘Italia e padre della Patria. La sua morte suscitò tra gli italiani sentimenti di cordoglio, che si tradussero nelle erezione di monumenti, scoprimento di lapidi, intitolazioni di vie e piazze in tutti i comuni del Regno.

Nel 1881 il Governo, d’intesa con la Casa reale, bandì un concorso pubblico per la realizzazione di un monumento funebre dedicato proprio a S.M. Vittorio Emanuele II. Tale concorso fu vinto dal francese Nenot, ma il progetto non fu realizzato. Riproposto il 12 dicembre 1882, il concorso stabiliva che l’opera doveva essere realizzata sul colle capitolino e fissava la somma di due milioni di lire, il limite di spesa.

I progetti furono esaminati da una commissione presieduta dall’on. Zanardelli, già presidente del consiglio dei ministri che il 9 febbraio 1884, dopo due anni di accese discussioni, attribuì il primo premio a Giuseppe Sacconi, un architetto marchigiano.

Il 1° gennaio 1885 Sacconi fu nominato sovrintendente e direttore dei lavori, che iniziavano nel marzo successivo, con la posa della prima pietra ad opera di S.M. il Re Umberto I°. L’ opera fu portata a termine 25 anni dopo, ma Sacconi non fece in tempo a vedere la sua opera perché morì nel 1905. Il ritardo nella realizzazione, oltre alle difficoltà di ordine costruttivo, fu determinato da accese polemiche sui materiali impegnati, nella costruzione. Per questo rispetto all’utilizzo del marmo travertino previsto dal progettista, fu prescelto il marmo botticino, proveniente dalle montagne bresciane, collegio elettorale dell’on. Zanardelli.

A completamento dell’opera, venne sistemata una statua equestre, in bronzo raffigurante Vittorio Emanuele II. Anche per la realizzazione della statua, venne bandito un concorso pubblico che venne vinto dallo scultore friulano Enrico Chiarardia. Per la sua realizzazione, richiese la fusione di circa cinquanta tonnellate di bronzo e completata nel 1901.

Il Vittoriano, venne finalmente inaugurato il 04 giugno 1911 da S.M. il re Vittorio Emanuele III.