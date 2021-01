Manfredonia, Covid: isolamento e sospensione attività in Scuola Primaria

Manfredonia, 23/01/2021 – Sospensione attività didattica in presenza ed isolamento fiduciario classi 3C e 4C e sospensione attività didattica in presenza altre classi Scuola Primaria “San Lorenzo Maiorano”.

In relazione all’oggetto, si dispone la sospensione delle attività didattiche in presenza e l’attivazione della didattica a distanza per le classi 3C e 4C della Scuola Primaria “San Lorenzo Maiorano” dal g. giovedì 21 Gennaio 2021 al g. mercoledì 27 Gennaio 2021.

Come da comunicazione ricevuta dal Dipartimento di Prevenzione della ASL Foggia, sezione di Manfredonia, in relazione all’accertamento di casi di SARS-CoV-2 positivi, gli alunni e i docenti di tali classi sono da considerarsi, per il periodo stabilito, in isolamento fiduciario.

Si informano i docenti e le famiglie degli alunni che, come previsto dal “Regolamento recante misure di prevenzione e contenimento della diffusione del SARS-CoV-2” di questo Istituto, si provvederà ad inviare al DdP della ASL Foggia, sezione di Manfredonia, gli elenchi degli alunni frequentanti le suddette classi e dei relativi docenti, onde poter consentire al DdP l’avvio della ricerca dei contatti e dell’anamnesi epidemiologica e di predisporre il corretto percorso diagnostico/terapeutico.

Si dispone, altresì, dal g. giovedì 21 Gennaio 2021 al g. mercoledì 27 Gennaio 2021, per ragioni esclusivamente organizzative, la sospensione dell’attività didattica in presenza e l’attivazione della didattica a distanza per le seguenti classi della Scuola Primaria “San Lorenzo Maiorano”: 2C, 3A, 4A, 4B, 5A, 5C, 5E. Le classi 1A e 5D, che avevano già optato per la didattica a distanza fino al g. 22 Gennaio 2021, proseguiranno in tale modalità fino al g. 27 Gennaio 2021.

L’attività didattica in presenza per tutte le classi interessate riprenderà regolarmente giovedì 28 Gennaio 2021.

In attesa di ulteriori disposizioni al riguardo, si confida nella consueta, fattiva collaborazione.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

prof. Domenico Zerella Venaglia