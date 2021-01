Marchionni: “A Bisceglie per fare risultato”

Conferenza della vigilia per Marco Marchionni, tecnico dei rossoneri, che presenta così il match di domani pomeriggio contro il Bisceglie.

“Ci giochiamo tanto domani pomeriggio, troveremo un Bisceglie agguerrito ecco perchè dobbiamo entrare in campo consapevoli della nostra forza, è uno scontro diretto per la salvezza e dobbiamo assolutamente fare risultato”.

“Nelle ultime due gare abbiamo incontrato squadre forti, ma non siamo stati brillanti come avremmo dovuto; ecco perchè servono concentrazione, aggressività e spirito di sacrificio domani, bisogna ritrovare l’umiltà giusta e tornare a fare le cose semplici, quelle che ci hanno contraddistinto nel girone di andata. Formazione? Sicuramente ho delle assenze importanti soprattutto a livello di esperienza, ma scenderà in campo la squadra migliore”.

Area Comunicazione – Calcio Foggia 1920