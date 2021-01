Monte Saraceno, la quiete di un’antica necropoli “falciata” da un traliccio di telefonia

Mattinata, 23 gennaio 2021. Il nucleo operativo delle Guardie Ambientali Italiane di Manfredonia coordinate dal responsabile Alessandro Manzella, durante controlli sul territorio per la tutela e la salvaguardia dell’ambiente, giunti all’altezza del Monte Saraceno, in agro di Mattinata, hanno deciso di fare un sopralluogo nel sito sopra citato.

Appena nella necropoli-santuario “in bella vista” un ponte ripetitore di telefonia, una scena imbarazzante, uno scempio indescrivibile.!!

Sicuramente, l’opera è stata realizzata da tempo. Come è stato possibile installare un traliccio per la telefonia, in un luogo di grande importanza paesaggistica ed archeologica e lasciare la stessa necropoli-santuario, in uno stato di abbandono?

Stiamo parlando della propaggine più estrema del promontorio del Gargano,un luogo di grande importanza paesaggistica ed archeologica.

Sin dalle remote origini, la storia di Mattinata, o della vecchia Matino, coincide con quella della vicino Monte Saraceno. Gli antichi abitatori del territorio furono i Matini.tribù della civiltà euroasiatica dei Dauni, sbarcati nel promontorio Garganico dalla vicina Illiria intorno all’VIII – VII secolo a.C., anche se l’intera area fu popolata fin dal VI – V secolo a.C. come attestano gli insediamenti neolitici e paleolitici rinvenuti.

La necropoli-santuario di Monte Saraceno, circondata dall’antichissima Matino, conserva le più mirabili testimonianze dei Dauni. Una civiltà pacifica, dedita all’agricoltura, alla caccia ed alla pesca: chiusa nell’intimo tribale fino all’autoestinzione. Poco al di sopra della strada,tra il rosmarino e la macchia, appena sferzate dal tempo, s’intravedono, in serie pressoché continua, le prime delle 500 tombe della necropoli. Esse sono incavate nella roccia calcarea a forma di utero o borsa.

All’estremità del Monte, s’intravede la millenaria via sacra dei Dauni che collega con il sottostante mare. (nota stampa)