Scandalo Work System, coinvolto anche il porto di Manfredonia

Bari, 23/01/2021 – (gazzettamezzogiorno) Il buco lasciato dalla Work System ammonta ad otto milioni di euro, due in più rispetto al passivo quantificato nel 2019 in sede fallimentare.

La società riconducibile alla famiglia di Massimo Cassano, ex sottosegretario nei governi Renzi e Gentiloni, scelto da Emiliano per guidare l’Agenzia regionale per le politiche attive del lavoro sarebbe però saltata per via di «operazioni dolose»: da una parte lo svuotamento delle casse, dall’altra il mancato pagamento delle imposte di cui sarebbero responsabili tutti gli amministratori che si sono via via succeduti fino al fallimento di novembre 2016.

La Work System ha gestito fino al 2011 un deposito franco doganale all’interno del porto di Bari, ma risultava avere in concessione spazi demaniali anche negli scali di Brindisi, Manfredonia e Taranto per l’attività di forniture navali.