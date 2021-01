Un’ambulanza da Manfredonia a Dakar.. con amore

È arrivata pochi minuti fa al porto di Salerno per essere imbarcata con destinazione Dakar un’ambulanza donata dall’APS Quadrifoglio di Manfredonia agli studenti dell’Università di Medicina in Senegal.

Da chi è partita l’idea? “Da un senegalese che vive a Manfredonia – spiega Antonio Valente, presidente dell’APS Quadrifoglio – Ci ha raccontato che nella sua terra per accompagnare le donne in gravidanza in ospedale, le ‘caricano’ su muli oppure le prendono in braccio e le portano a piedi”. “A volte si stenta a credere che certe cose accadano nella realtà, ma è così. In quei luoghi non hanno nemmeno acqua potabile e spesso neanche un tetto sopra la testa”.