Vaccino Covid Puglia, i “furbetti” resteranno (forse) impuniti: ecco perchè

Bari, 23/01/2021 – (repubblica) Cominciano a essere numerosi i casi di persone che saltano la fila per farsi vaccinare. Va salutata positivamente, quindi, l’indagine aperta dalla Procura della Repubblica sulle violazioni del piano strategico anti-Covid. Non sarà facile appurare responsabilità di carattere penale dopo la riforma del reato di abuso di ufficio introdotta dal cosiddetto “decreto Semplificazioni” del luglio scorso.

È un caso di schizofrenia del legislatore: proprio in piena fase emergenziale la responsabilità è stata ristretta all’inosservanza di regole di condotta previste obbligatoriamente soltanto dalla legge e non da altre fonti, come il piano ministeriale. Ma l’acquisizione delle liste dei vaccinati servirà comunque a prevenire ulteriori scavalcamenti, che l’amministrazione sanitaria non riesce evidentemente a bloccare. Le giustificazioni sono di solito collegate all’assenza delle persone chiamate a vaccinarsi, per cui si avvantaggiano coniugi, parenti, amici e quanti altri. Ma non si capisce perché non si formino liste di attesa da cui attingere.(repubblica)